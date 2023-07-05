У Польщі зросла мінімальна зарплата: скільки тепер можуть заробляти українці

Мінімалку в країні підвищили вже вдруге за рік. Цього разу до мінімальної зарплати додали 110 злотих.

Тенденції зростання мінімальної зарплати у Польщі, а також вакансії та умови роботи для українців дослідили експерти міграційної платформи EWL. То скільки можуть заробити українці в Польщі і на якій саме роботі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Систематичне зростання

З 1 липня у Польщі відбулося вже друге за рік підвищення мінімальних зарплат – додали 110 злотих (майже 1 000 гривень). Тепер мінімальні оклади зросли до 3 600 злотих брутто (тобто до відрахування податків). Це вийде приблизно 2 783 злотих на руки (понад 25 000 гривень).

Ті, хто працюють за договором доручення, отримуватимуть мінімальну ставку на годину 23,50 злотих брутто (210 гривень). Все залежить від кількості відпрацьованих годин, але в середньому можна заробити 4 700 – 5 800 злотих на місяць. Це приблизно від 42 000 до 53 000 гривень.

Підвищення мінімалки також впливає на надбавки за нічну роботу, оплату за лікарняні, допомогу по вагітності тощо – всі ці виплати пропорційно збільшились.

Із початку року мінімалка у Польщі зросла майже на 600 злотих (5 450 гривень). У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні – до 3 490 із 3 010 злотих брутто.

Наступне зростання заплановане на 2024 рік. У січні розмір мінімалки зросте до 4 242 злотих брутто (38 500 гривень) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 гривень).

А у наступному липні – до 4 300 злотих брутто (понад 39 000 гривень) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 гривні).

Де можуть заробити українці в Польщі

Українці, які працюють у Польщі, тепер отримуватимуть від 25 000 гривень, залежно від трудових умов.

Без знання польської мови та досвіду найбільше вакансій у сфері логістики. Це робота на складах одягу та продуктів, де потрібно комплектувати посилки. У середньому в цій сфері можна заробити від 5 500 до 6 800 злотих (49 800 – 61 600 гривень). Найбільше варіантів такої роботи в Нижньосілезькому воєводстві (з центром у Вроцлаві), Поморському (Гданськ), Великопольському (Познань) та Мазовецькому воєводстві (Варшава).

Серед українців популярна робота в сфері логістики / Фото dhl.com

Чимало відкритих вакансій для українців на підприємствах харчової і переробної промисловості. Тут потрібно пакувати яйця, виготовляти м'ясну продукцію, сосиски тощо. Найбільше підприємства шукають працівників у Великопольському воєводстві. А робочі руки на рибну переробку потрібні у Поморському регіоні.

Вакансії у машинобудівній галузі популярні ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною. Роботу в автомобільній сфері краще шукати у Вроцлаві та Катовіце.

Також Польща активно шукаєдля онлайн-роботи. Потрібно займатися пошуком та залученням кадрів. Цю роботу можна виконувати онлайн із України чи Польщі. За неї платять від 1 000 до 50 000 злотих.