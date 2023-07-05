Тенденции роста минимальной зарплаты в Польше, а также вакансии и условия работы украинцев исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Так сколько могут заработать украинцы в Польше и на какой именно работе – читайте в материале 24 Канала.

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Систематический рост

С 1 июля в Польше произошло уже второе за год повышение минимальных зарплат – прибавили 110 злотых (около 1 000 гривен). Теперь минимальные оклады выросли до 3 600 злотых брутто (т.е. до вычета налогов). Это получится примерно 2 783 злотых на руки (более 25 000 гривен).

Работающие по договору поручения будут получать минимальную ставку в час – 23,50 злотых брутто (210 гривен). Все зависит от количества отработанных часов, но в среднем можно заработать 4 700 – 5 800 злотых в месяц. Это примерно от 42 000 до 53 000 гривен.

Повышение минималки также влияет на надбавки за ночную работу, оплату за больничные, пособия по беременности и т.д. – все эти выплаты пропорционально увеличились.

С начала года минималка в Польше выросла почти на 600 злотых (5 450 гривен). В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе – до 3 490 с 3 010 злотых брутто.

Следующее повышение уже запланировано на 2024 год. В январе размер минималки вырастет до 4 242 злотых брутто (38 500 гривен) и 27,70 злотых брутто почасово (249 гривен).

А в следующем июле – до 4 300 злотых брутто (более 39 000 гривен) и 28,10 злотых брутто почасово (253 гривны).

Где могут заработать украинцы в Польше

Украинцы, работающие в Польше, теперь будут получать от 25 000 гривен в зависимости от трудовых условий.

Без знания польского языка и опыта больше всего вакансий в области логистики. Это работа на складах одежды и продуктов, где необходимо комплектовать посылки. В среднем в этой сфере можно заработать от 5 500 до 6 800 злотых (49 800 – 61 600 гривен). Больше всего вариантов такой работы в Нижнесилезском воеводстве (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком воеводстве (Варшава).

Среди украинцев популярна работа в сфере логистики / Фото dhl.com

Немало открытых вакансий для украинцев на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Здесь нужно паковать яйца, делать мясную продукцию, сосиски и т.д. Больше всего предприятия ищут работников в Великопольском воеводстве. А рабочие руки для рыбной переработки нужны в Поморском регионе.

Вакансии в машиностроительной отрасли популярны ближе к границе с Германией и Словакией. Работу в автомобильной сфере лучше искать во Вроцлаве и Катовице.

Также Польша активно ищет рекрутеров для онлайн работы. Необходимо заниматься поиском и привлечением кадров. Эту работу можно выполнять онлайн из Украины или Польши. За нее платят от 1 000 до 50 000 злотых.