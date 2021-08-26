Мінімальна зарплата в Польщі 2022: на яку суму можна сподіватися

Навколо мінімальної зарплати у Польщі виникає чимало суперечок. Уряд і профспілки пропонують різні суми підвищення, а роботодавці натомість дистанціюються від ідеї зміни розміру мінімальної оплати праці.

Як відомо, у 2022 році мінімальна зарплата у Польщі повинна бути вищою. Зміна цієї суми вплине зокрема й на трудових мігрантів з України.

Цікаво Скільки грошей переказали з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаюча інфографіка

Яку суму мінімальної заробітної плати у Польщі слід очікувати

У червні уряд Польщі запропонував, щоб у наступному році мінімальна зарплата у країні становила 3 000 злотих брутто (майже 21 000 гривень). Слід зазначити, що це на 200 злотих (приблизно 1 400 гривень) більше, ніж у поточному році. Запропоновані зміни мають торкнутися й погодинної оплати праці. З 2022 року вона має дорівнювати 19,60 злотого (близько 137 гривень) за годину.

Натомість профспілки наполягають, щоб місячна сума мінімалки становила 3 100 злотих (приблизно 21 700 гривень), а погодинна ставка була не меншою за 21,75 злотого (близько 152 гривні). Свої версії профспілки пояснюють тим, що інфляція у країні не буде нижчою у 2022 році, як свідчать прогнози. Інфляція негативно впливатиме на купівельну спроможність, тому, на їхню думку, є сенс внести корективи у пропозицію уряду.