Мінімальна зарплата у Німеччині: хто зможе отримати більше у 2024 році

Німеччина підвищила мінімальну заробітну плату у 2024 році, яка перевищила рівень попередніх років. Погодинна ставка злетіла до 12,41 євро.

Які суми можна отримати, маючи "мінімалку" у Німеччині, а на кого не поширюється норма – далі у матеріалі!

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Як зростає мінімальна зарплата у Німеччині?

У 2024 році мінімальна зарплата у Німеччині встановлена на рівні 12,41 євро за годину. На місяць, за даними Євростату, мінімальна оплата має складати 2 054 євро.

Мінімальна зарплата у 2023 році в Німеччині складала 12 євро за годину роботи, у 2022-му – 9,82 / 10,45 євро за годину. У 2025 році мінімалку планують підвищити ще – 12,82 євро на годину.

У деяких секторах мінімальна зарплата зросте упродовж року. Наприклад, ставки будуть такі:

тимчасова зайнятість – 13,50 євро (з 1 січня до 31 березня 2024 року);

педагогічний персонал – 18,58 євро (до 31 грудня 2024 року);

прибирання будівлі – 13,50 євро (до 31 грудня 2024 року);

помічники медсестер – 15,50 євро (з 1 травня 2024 року);

кваліфіковані медсестри – 16,50 євро (з 1 травня 2024 року);

фарбування і лакування (некваліфіковані працівники) – 14,50 євро (до 31 грудня 2024 року).

Збільшення рівня мінімальної оплати праці пов'язане зі зростанням інфляції та вартості життя. У такий спосіб уряд Німеччини намагається реагувати на потреби ринку праці та забезпечити соціальну стабільність.

Водночас профспілки наполягають на підвищенні мінімальних зарплат мінімум до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.

Хто не може отримувати мінімалку в Німеччині?

Право на мінімальну зарплату у Німеччині мають люди віком від 18 років, які не навчаються. Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників:

молодь віком до 18 років;

практиканти;

стажери;

самозайняті особи або фрілансери;

волонтери;

довготривалі безробітні у перші 6 місяців працевлаштування.

Що треба знати про мінімальну зарплату в Німеччині / Фото Unsplash

Мінімальна заробітна плата збільшила ліміт і для мініроботи

Міні-джоб – це вид неповної зайнятості, де заробітна плата не перевищує фіксованої суми на місяць. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати у 2024 році змінився і ліміт заробітку на міні-джоб із 520 євро до 538 євро на місяць.

Водночас кількість годин залишилася без змін. Кожен працівник на міні-джоб може працювати максимум 10 годин на тиждень або 43 години на місяць. Якщо ж людина заробляє понад 538 євро на місяць, це означає, що їй треба сплачувати податки та внески на соціальне страхування.