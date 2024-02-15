Какие суммы можно получить, имея "минималку" в Германии, а на кого не распространяется норма – далее в материале!

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Как растет минимальная зарплата в Германии?

В 2024 году минимальная зарплата в Германии установлена на уровне 12,41 евро в час. В месяц, по данным Евростата, минимальная оплата должна составлять 2 054 евро.

Минимальная зарплата в 2023 году в Германии составляла 12 евро за час работы, в 2022-м – 9,82/10,45 евро в час. В 2025 году минималку планируют повысить еще – 12,82 евро в час.

В некоторых секторах минимальная зарплата вырастет в течение года. Например, ставки будут такие:

временная занятость – 13,50 евро (с 1 января до 31 марта 2024 года);

педагогический персонал – 18,58 евро (до 31 декабря 2024 года);

уборка здания – 13,50 евро (до 31 декабря 2024 года);

помощники медсестер – 15,50 евро (с 1 мая 2024 года);

квалифицированные медсестры – 16,50 евро (с 1 мая 2024 года);

покраска и лакировка (неквалифицированные работники) – 14,50 евро (до 31 декабря 2024 года).

Увеличение уровня минимальной оплаты труда связано с ростом инфляции и стоимости жизни. Таким образом правительство Германии пытается реагировать на потребности рынка труда и обеспечить социальную стабильность.

В то же время профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат минимум до 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.

Кто не может получать минималку в Германии?

Право на минимальную зарплату в Германии имеют люди в возрасте от 18 лет, которые не учатся. Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда такие категории работников:

молодежь в возрасте до 18 лет;

практиканты;

стажеры;

самозанятые лица или фрилансеры;

волонтеры;

долговременные безработные в первые 6 месяцев трудоустройства.

Что надо знать о минимальной зарплате в Германии / Фото Unsplash

Минимальная заработная плата увеличила лимит и для мини-работы

Мини-джоб – это вид неполной занятости, где заработная плата не превышает фиксированной суммы в месяц. С увеличением минимальной заработной платы в 2024 году изменился и лимит заработка на мини-джоб с 520 евро до 538 евро в месяц.

В то же время количество часов осталось без изменений. Каждый работник на мини-джоб может работать максимум 10 часов в неделю или 43 часа в месяц. Если же человек зарабатывает более 538 евро в месяц, это означает, что ему надо платить налоги и взносы на социальное страхование.