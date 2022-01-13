Мінімальна зарплата у 2022 році: чому молоді невигідно працювати у Нідерландах

Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, нідерландські роботодавці звертають увагу не лише на досвід роботи майбутнього працівника, але й на його вік.

У чому полягають головні відмінності та яка мінімальна зарплата у Нідерландах – розповідаємо далі.

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Плануючи робочу поїздку до Нідерландів, треба врахувати, що у країні існує чітка градація зарплат за віком.

Навіщо потрібна зарплата за віком

Зарплата за віком – це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати. До того ж існує думка, що старші працівники є більш кваліфікованими та відповідальними, ніж молоді, і тому заслуговують на вищу заробітну плату.

Для молодих людей у ​​Нідерландах чинна система оплати праці стає обтяжливою. Більшість людей вважає обурливим, що 18-річний працівник отримує майже 45% зарплати 21-річного, який виконує точно таку ж роботу! Звісно, мінімальні ставки в Нідерландах з кожним роком збільшуються, тому можна очікувати, що ці суми будуть вирівняні в майбутньому.

Чи зарплата за віком стосується іноземців

Країна тюльпанів із широким спектром сезонних робіт також дуже популярна серед студентів, які хочуть підзаробити. Однак наразі краща ситуація виглядає у старших працівників з досвідом, не обов'язково кваліфікованими.

Мінімальні ставки в Нідерландах з 1 січня 2022 року

Законодавство Нідерландів визначає мінімальну зарплату для найманих працівників, які працюють легально. Як ми бачимо, ставки неповнолітніх робітників і тих, кому вже виповнилося бодай 20 років, суттєво відрізняються.



Мінімальна зарплата у Нідерландах у 2022 році / Фото Europa jobs

Варто зауважити, що мешканці Нідерландів також мають право на обов'язкові надбавки до заробітної плати. Їх розмір залежить від роботодавця, але зазвичай вони такі:

125% добової ставки, якщо ви працюєте понад 8 годин на добу – це означає, що якщо ви проводите на роботі 9,5 годин в певний день, вам буде виплачено основну ставку за перші 8 годин і на 25% більше за кожну додаткову годину;

125% при роботі в нічну зміну;

125%, коли ви працюєте в суботу;

150%, коли ви працюєте в неділю;

200%, коли ви працюєте у свята.

Зауважимо, що наразі "мінімалка" в Україні становить 6,5 тисячі гривень, її підняли 1 грудня 2021 року. Але у бюджеті на 2022 рік передбачили ще одне підвищення мінімальної зарплати. Так, з 1 жовтня вона має зрости до 6 700 гривень на місяць або 40,46 гривні погодинно.