Селф-мейд мільйонер назвав 3 речі, на які ніколи не потратить гроші у відпустці

Мільйонер Девід Блейн, який сам заробив всі свої статки, розповів, на що ніколи не потратить гроші у відпустці. Зокрема, він розвіяв ілюзії щодо імпульсивних покупок.

Блейн – засновник BlueSky Wealth Advisors. Всі свої гроші він заробив власними зусиллями й не збирається витрачати навіть сотню доларів на якісь, на його думку, дурниці. Зокрема, Блейн зауважив, що мільйонери намагаються не робити імпульсивних покупок.

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На які 3 речі мільйонер не витрачатиме гроші у відпустці

Їжа, напої та WiFi на борту літака. Звичайно, для когось це може бути просто необхідно. Водночас Блейк вважає, що можна знайти краще призначенням своїм грошам. Мільйонер вважає, що їжа й напої на борту – дорогі та не найкращої якості. Тим часом WiFi під час польоту йому взагалі не потрібен. Набагато краще побути трішки "офлайн".

Крихкі предмети. Особливо – колекційні. Спершу така покупка може здаватися гарною інвестицією. Однак щоб довезти її з відпустки, можна потратити цілий статок. При цьому ніхто не дасть гарантії, що ніщо не трісне або не відколеться. Тому Блейн намагається купувати додому практичніші речі.

Дешеві сувеніри. Ці традиційні брелки, футболки, магнітики. Блейн вважає, що у тривалій перспективі вони не мають жодної цінності. Мільйонер колекціонує враження, а не магнітики. А якщо й купує щось, то винятково предмети, які мають автентичне культурне значення.