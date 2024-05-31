Ось чому Комітет Єлисейських полів, організація, яка просуває культовий бульвар, оприлюднив новий план. Він передбачає витрати 250 мільйонів євро на "повторне зачарування" вулиці з метою відновлення її колишньої слави до 2030 року.

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Який план?

План був представлений лише через день після того, як ділянку Єлисейських полів було перетворено на гігантський простір для пікніка, що викликало неабиякий інтерес у публіки.

Однак, проблема проспекту полягає не в пошуку нових способів залучення туристів, а в тому, як зробити його більш привабливим для самих парижан. Статистика, наведена France24, показала, що з усіх щоденних відвідувачів, які проходять тротуарами проспекту, менш як 5% були жителями Парижа.

По суті, з роками Єлисейські поля перетворилися на відкритий торговий центр, захоплений магазинами модних брендів, водночас стаючи дедалі галасливішим і переповненим через постійний рух на його шести смугах.

Так, згідно з планом реконструкції, який містить 150 пропозицій, одним із заходів буде скорочення кількості цих смуг на дві, щоб зробити проспект більш зручним для пішоходів і менш завантаженим автомобілями. Теж вдвічі збільшать ширину велосмуг.

Єлисейські поля хочуть зробити "привабливішими" / Фото Unsplash

Також мета – адаптувати алею до глобального потепління, збільшивши водопроникність ґрунту на 120%, висадивши 160 дерев та створивши гектар луків і клумб. Це також включає створення восьми "віталень для рослин", обладнаних сидіннями, тінню влітку та фонтаном. Крім того, організатори пообіцяли, що там буде створена "найкрасивіша у світі бігова траса".

Загалом план обіцяє знизити середню температуру на проспекті на сім градусів і перетворити його на кліматичний притулок під час спеки.

План збираються здійснити до 2030 року. Витратити на це хочуть близько 250 мільйонів €. Поки що пропозицію лише розглядає міська рада.

Ціни на квитки на Ейфелеву вежу зростуть на 20%

Знакова пам'ятка Франції – Ейфелева вежа – підвищує вартість квитків. Ціни зростуть на 20%.

Підвищення цін частково пов'язане зі зниженням доходу через пандемію: 2020-го Ейфелеву вежу відвідали менш як 1,6 мільйона осіб (хоча роком раніше продали понад 6 мільйонів квитків).

Ще одна причина – ремонтні роботи: гроші потрібні, щоб оновити ліфти та перефарбувати вежу. Очікується, що малярні роботи триватимуть до 2027 року, а також планується робота над ліфтами, що призведе до періодичного закриття.