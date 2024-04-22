У Мілані заборонятимуть продавати морозиво: чи варто панікувати шанувальникам джелато

Цьогоріч Мілан чекають зміни, які точно не оцінять шанувальники раптових перекусів після 00:00. У місті збираються заборонити продавати продавати їжу на винос у нічний час доби.

Італія очікує дуже активний туристичний сезон. Упродовж 2024 року країна готується зустріти понад 400 мільйонів мандрівників. Мілан – місто must visit.

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Більше жодного джелато після 00:00

Продавати їжу та напої на виніс у найпопулярніших районах міста можуть заборонити вже цього травня. Обмеження матимуть сезонний характер і діятимуть до листопада. Місцева влада наголошує, що нові обмеження мають забезпечити спокій та відпочинок для місцевих жителів. Зокрема, торгівлю заборонять у районах Брера й Тічінезе до Дарсени, Арко делла Паче та Лаццаретто, Корсо Комо та Гарібальді.

Тим часом вуличну торгівлю, відповідно до постанови, заборонять ще з 21:00.

Постанову остаточно ще не прийняли. Зацікавлені сторони мають переглянути її до 3 травня. Варто зауважити, що люди, які займаються торгівлею, – дуже обурені такою ініціативою влади. Наголошують, що від неї постраждають навіть самі місцеві жителі.

Після опівночі неможливо продати ріжок морозива або пляшку води. Чи розуміє муніципальна адміністрація, що вона робить,

– запитують люди.

Дехто навіть наголошує, що люди, які погано переносять літню спеку, найчастіше виходять гуляти у нічний час.