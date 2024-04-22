Италия ожидает очень активный туристический сезон. В течение 2024 года страна готовится встретить более 400 миллионов путешественников. Милан – город must visit.

Обратите внимание Опять зима: из-за стремительного ухудшения погоды в Германии заработали горнолыжные курорты

Больше никакого джелато после 00:00

Продавать еду и напитки на вынос в самых популярных районах города могут запретить уже в этом мае. Ограничения будут иметь сезонный характер и будут действовать до ноября. Местные власти отмечают, что новые ограничения должны обеспечить спокойствие и отдых для местных жителей. В частности, торговлю запретят в районах Брера и Тичинезе до Дарсены, Арко делла Паче и Лаццаретто, Корсо Комо и Гарибальди.

Между тем уличную торговлю, в соответствии с постановлением, запретят еще с 21:00.

Постановление окончательно еще не приняли. Заинтересованные стороны должны пересмотреть его до 3 мая. Стоит заметить, что люди, которые занимаются торговлей, – очень возмущены такой инициативой власти. Отмечают, что от нее пострадают даже сами местные жители.

После полуночи невозможно продать рожок мороженого или бутылку воды. Понимает ли муниципальная администрация, что она делает,

– спрашивают люди.

Некоторые даже отмечает, что люди, которые плохо переносят летнюю жару, чаще всего выходят гулять в ночное время.