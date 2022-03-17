У Мілані відкрили спецрахунок для збору коштів на підтримку України
17 березня 2022 , 14:43Читать новость на русском
Європа продовжує підтримувати Україну в часи протистояння російським окупантам. Збір коштів на різноманітні потреби оголосили в Мілані (Італія).
В місті відкрили спеціальний рахунок для збору фінансової допомоги на підтримку України. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Мілані на своїй сторінці у фейсбуці.
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Детальніше про те, як підтримати Україну з Мілану
Повідомляємо про відкриття у Генеральному консульстві України в Мілані спеціального рахунку для збору коштів на підтримку України,
– йдеться в заяві Посольства.
Надіслати кошти на потреби української армії можна за такими реквізитами:
- Отримувач: Consolato Generale d'Ucraina a Milano;
- IBAN: IT34C0503401725000000009925;
- BIC/SWIFT: BAPPIT21616;
- Банк: BPM.
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