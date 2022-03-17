В городе открыли специальный счет для сбора финансовой помощи в поддержку Украины. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Милане на своей странице в фейсбуке.
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Сообщаем об открытии в Генеральном консульстве Украины в Милане специального счета для сбора средств на поддержку Украины,
– говорится в заявлении Посольства.
Прислать средства на нужды украинской армии можно по следующим реквизитам:
- Получатель: Consolato Generale de Ucraina a Milano;
- IBAN: IT34C0503401725000000009925;
- БИК/СВИФТ: BAPPIT21616;
- Банк: BPM.
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