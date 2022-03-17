В городе открыли специальный счет для сбора финансовой помощи в поддержку Украины. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Милане на своей странице в фейсбуке.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Детальнее о том, как поддержать Украину из Милана

Сообщаем об открытии в Генеральном консульстве Украины в Милане специального счета для сбора средств на поддержку Украины,
говорится в заявлении Посольства.

Прислать средства на нужды украинской армии можно по следующим реквизитам:

  • Получатель: Consolato Generale de Ucraina a Milano;
  • IBAN: IT34C0503401725000000009925;
  • БИК/СВИФТ: BAPPIT21616;
  • Банк: BPM.

Сколько миллионов уехали из Украины с начала войны: смотрите видео