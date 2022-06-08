Мікрочіп, вакцина від сказу і не тільки: що треба знати при поверненні до України з тваринами

Попри те, що ситуація в Україні наразі залишається напруженою, деякі українці все ж повертаються додому. Разом з ними і їхні домашні улюбленці.

Втім, слід знати, що Україна, як і будь-яка інша країна, теж має вимоги щодо ввезення домашніх тварин. Тож, далі у матеріалі детальніше про них.

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Що треба знати при поверненні до України з тваринами

Для того, щоб ввезти назад домашню тварину, люди, які виїхали з ними після 24 лютого, повинні мати певний перелік документів з різними даними на тварину. Ці документи мають бути видані в країнах-членах Європейського Союзу.

Відповідно до умов тимчасових процедур щодо переміщення тварин до ЄС, всі коти, собаки та фрески в Польщі після заїзду до країни мають відповідати наступним вимогам:

правильно ідентифіковані за допомогою мікрочіпа;

вакциновані від сказу і щеплення ще діє;

мають результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

мають дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я, виданий ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Відповідно, повернення домашніх тварин до України у супроводі їхніх власників можливе за наявності виданих в ЄС документів щодо ідентифікації та вакцинації тварин.

Зазначається, що загальні вимоги ввезення домашніх тварин, які регламентуються наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №553 від 16 листопада 2018, залишилися незмінними.

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