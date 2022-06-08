Впрочем, следует знать, что Украина, как и любая другая страна, тоже имеет требования по ввозу домашних животных. Итак, дальше в материале подробнее о них.

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Что нужно знать при возвращении в Украину с животными

Для того чтобы ввезти обратно домашнее животное, люди, выехавшие с ними после 24 февраля, должны иметь определенный перечень документов с разными данными на животное. Эти документы должны быть изданы в странах-членах Европейского Союза.

Согласно временным процедурам перемещения животных в ЕС, все коты, собаки и фрески в Польше после заезда в страну должны соответствовать следующим требованиям:

правильно идентифицированы с помощью микрочипа;

вакцинированные от бешенства и прививки, которая еще действует;

имеют результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

имеют действительный паспорт Европейского образца или сертификат о состоянии здоровья, выданный ветеринарными учреждениями Госпотребслужбы.

Соответственно, возвращение домашних животных в Украину в сопровождении их владельцев возможно при наличии выданных в ЕС документов по идентификации и вакцинации животных.

Отмечается, что общие требования ввоза домашних животных, регламентируемых приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №553 от 16 ноября 2018 года, остались неизменными.

Обратите внимание! Образец международного сертификата для ввоза в Украину животных, предназначенных для некоммерческого перемещения, можно скачать по ссылке.

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