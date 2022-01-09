Одні імена досягають неймовірної популярності: складається враження, що так хоче назвати свою дитину ледь не кожен другий. Водночас деякі, які колись були поширеними, батьки обирають своїм дітям дедалі рідше. Трапляється й таке, що мама з татом дають немовлятам дуже екзотичне ім'я. Пропонуємо переглянути, як своїх дітей називали поляки минулого року.
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Як жителі Польщі називали дітей минулого року
Міністерство цифровізації Польщі регулярно публікує списки найпопулярніших імен, які давали новонародженим. За даними міністерства, найпопулярнішим ім'ям, яким жителі Польщі називали у 2021 своїх синів, стало ім'я Антоні. Воно тримається у топах вже кілька років поспіль. Лише в першому півріччі минулого року ім'ям Антоні у Польщі було названо 3 862 хлопчиків. Дівчаток найчастіше називали Зузаннами (Сюзаннами).
Серед незвичних імен варто виділити такі:
- Мерседес, Лігія, Ніа – для дівчаток;
- Гай, Рацибор, Роджер та Ромео – для хлопчиків.
Загалом топи найпопулярніших імен в Польщі мають такий вигляд:
Чоловічі імена
- Antoni / Антоні – 3 862;
- Jan /Ян – 3 535;
- Aleksander / Александр – 3 353;
- Franciszek / Францішек – 3 252;
- Jakub / Якуб – 3 236;
- Szymon / Шимон – 2 575;
- Mikołaj / Миколай – 2 536;
- Leon / Леон – 2 479;
- Filip / Філіп – 2 372;
- Stanisław / Станіслав – 2 295.
Жіночі імена
- Zuzanna / Сюзанна – 3251;
- Zofia / Зофія – 3178;
- Hanna / Ханна – 3064;
- Julia / Юлія – 3022;
- Maja / Мая –2812;
- Laura / Лаура – 2679;
- Oliwia / Олівія – 2377;
- Alicja / Алісія – 2362;
- Lena / Лена – 2309;
- Pola / Пола – 2190.