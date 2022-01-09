Одні імена досягають неймовірної популярності: складається враження, що так хоче назвати свою дитину ледь не кожен другий. Водночас деякі, які колись були поширеними, батьки обирають своїм дітям дедалі рідше. Трапляється й таке, що мама з татом дають немовлятам дуже екзотичне ім'я. Пропонуємо переглянути, як своїх дітей називали поляки минулого року.

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Як жителі Польщі називали дітей минулого року

Міністерство цифровізації Польщі регулярно публікує списки найпопулярніших імен, які давали новонародженим. За даними міністерства, найпопулярнішим ім'ям, яким жителі Польщі називали у 2021 своїх синів, стало ім'я Антоні. Воно тримається у топах вже кілька років поспіль. Лише в першому півріччі минулого року ім'ям Антоні у Польщі було названо 3 862 хлопчиків. Дівчаток найчастіше називали Зузаннами (Сюзаннами).

Серед незвичних імен варто виділити такі:

Мерседес, Лігія, Ніа – для дівчаток;

Гай, Рацибор, Роджер та Ромео – для хлопчиків.

Загалом топи найпопулярніших імен в Польщі мають такий вигляд:

Чоловічі імена

Antoni / Антоні – 3 862; Jan /Ян – 3 535; Aleksander / Александр – 3 353; Franciszek / Францішек – 3 252; Jakub / Якуб – 3 236; Szymon / Шимон – 2 575; Mikołaj / Миколай – 2 536; Leon / Леон – 2 479; Filip / Філіп – 2 372; Stanisław / Станіслав – 2 295.

Жіночі імена

Zuzanna / Сюзанна – 3251; Zofia / Зофія – 3178; Hanna / Ханна – 3064; Julia / Юлія – 3022; Maja / Мая –2812; Laura / Лаура – 2679; Oliwia / Олівія – 2377; Alicja / Алісія – 2362; Lena / Лена – 2309; Pola / Пола – 2190.

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