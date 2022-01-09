Одні імена досягають неймовірної популярності: складається враження, що так хоче назвати свою дитину ледь не кожен другий. Водночас деякі, які колись були поширеними, батьки обирають своїм дітям дедалі рідше. Трапляється й таке, що мама з татом дають немовлятам дуже екзотичне ім'я. Пропонуємо переглянути, як своїх дітей називали поляки минулого року.

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Як жителі Польщі називали дітей минулого року

Міністерство цифровізації Польщі регулярно публікує списки найпопулярніших імен, які давали новонародженим. За даними міністерства, найпопулярнішим ім'ям, яким жителі Польщі називали у 2021 своїх синів, стало ім'я Антоні. Воно тримається у топах вже кілька років поспіль. Лише в першому півріччі минулого року ім'ям Антоні у Польщі було названо 3 862 хлопчиків. Дівчаток найчастіше називали Зузаннами (Сюзаннами).

Серед незвичних імен варто виділити такі:

  • Мерседес, Лігія, Ніа – для дівчаток;
  • Гай, Рацибор, Роджер та Ромео – для хлопчиків.

Загалом топи найпопулярніших імен в Польщі мають такий вигляд:

Чоловічі імена

  1. Antoni / Антоні – 3 862;
  2. Jan /Ян – 3 535;
  3. Aleksander / Александр – 3 353;
  4. Franciszek / Францішек – 3 252;
  5. Jakub / Якуб – 3 236;
  6. Szymon / Шимон – 2 575;
  7. Mikołaj / Миколай – 2 536;
  8. Leon / Леон – 2 479;
  9. Filip / Філіп – 2 372;
  10. Stanisław / Станіслав – 2 295.

Жіночі імена

  1. Zuzanna / Сюзанна – 3251;
  2. Zofia / Зофія – 3178;
  3. Hanna / Ханна – 3064;
  4. Julia / Юлія – 3022;
  5. Maja / Мая –2812;
  6. Laura / Лаура – 2679;
  7. Oliwia / Олівія – 2377;
  8. Alicja / Алісія – 2362;
  9. Lena / Лена – 2309;
  10. Pola / Пола – 2190.