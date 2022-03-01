Мережа супермаркетів в Польщі оголосила про різнопланову допомогу українцям: що обіцяють

Активну підтримку громадянам України вирішила надати й мережа супермаркетів Lidl. Насамперед планується продуктова допомога на суму понад 1 мільйон злотих.

Продукти для біженців передадуть через благодійний фонд Caritas та Польське гуманітарне агентство. Це не лише їжа та напої, а й одяг, текстильні вироби, предмети гігієни та інші важливі речі.

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Як Lidl допомагає біженцям

Крім того, Lidl оголосив, що допомагатиме шукати житло для українців, які прибуватимуть до Польщі та навіть шукатиме можливості працевлаштувати тих, хто шукатиме роботу в Польщі.

Також Lidl пропонує безплатну психологічну допомогу для вимушено переселених людей. Менеджерка компанії Олександра Робашкевич повідомила, що у зв'язку з ситуацією в Україні для працівників української національності, які проживають у Польщі, запрацював спеціальний телефонний номер, за яким вони отримуватимуть консультації від фахівців польською чи українською мовами.