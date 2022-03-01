Продукты для беженцев будут переданы через благотворительный фонд Caritas и Польское гуманитарное агентство. Это не только еда и напитки, но и одежда, текстильные изделия, предметы гигиены и другие важные вещи.

Актуально Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание

Как Lidl помогает беженцам

Кроме того, Lidl объявил, что будет помогать искать жилье для украинцев, прибывающих в Польшу и даже искать возможности трудоустроить тех, кто будет искать работу в Польше.