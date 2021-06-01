Мережа супермаркетів Kaufland у Польщі зможе працювати щонеділі: деталі

Магазини популярної мережі Kaufland знайшли спосіб обійти заборону недільної торгівлі у Польщі. Керівництво перекваліфікувало усі представництва у поштові відділення.

Зміни у графіку роботи мережі пояснюють зростанням популярності покупок під час пандемії у режимі онлайн. З 23 березня 2020 року клієнти магазинів скористались їх поштовими послугами понад 71 000 разів.

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Раніше відправляти або забирати пакунки можна було лише у 100 магазинах Kaufland на території усієї Польщі. Відтепер така опція доступна у всіх без винятку торгових точках мережі.

Завдяки цьому, магазинам дозволять відкриватись щонеділі та у святкові дні. Однак, попри вже набутий новий статус для супермаркетів, автоматично цього не трапиться.

Наразі невідомо, відколи всі торгові точки компанії почнуть стабільно працювати щонеділі.

. У Польщі діє заборона роботи магазинів та супермаркетів, які займаються продажем винятково побутових чи харчових продуктів у неділю та святкові дні. Після перекваліфікації Kaufland у поштові відділення мережа зможе реалізовувати такі товари щодня, за власним графіком, адже обмеження на їх торгові точки у статусі поштових відділень не поширюватиметься.