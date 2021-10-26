Мер Варшави взяв участь в "перегонах" громадського транспорту і автомобіля

Мер Варшави Рафал Тшасковський є прихильником громадського транспорту та усіляко заохочує мешканців польської столиці користуватися автобусами, тролейбусами та метро. Так, міський голова вирішив влаштувати "перегони" з журналістом Марчином Меллером.

Їхнє змагання повинно було визначити, як переміщатися по Варшаві швидше – на громадському транспорті чи на своєму авто.

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У чому полягав експеримент

Рафал Тшасковський і Марчін Меллер подолали один і той самий шлях, але різними способами. Мер обрав громадський транспорт, а Меллер поїхав машиною. Учасники виїхали о 8:15. Шлях починався поруч зі станцією метро "Кабати".

Тут (у метро – 24 канал) можна почитати та попрацювати. Виявляється, що є багато часу на те, щоб розпланувати день,

– зазначив мер Варшави.

Тим часом журналіст застряг у корках на вулиці Puławska. Натомість Тшасковський швидко подолав цю дистанцію та пересів на 20-й трамвай. Під час поїздки у трамваї він розповів, що одне місце цією дорогою викликає у нього надзвичайно теплі емоції.

Річ у тім, що маршрут трамваю проходить повз лікарню святої Софії. Там народилися двоє дітей Рафала Тшасковського, тому це місце багато для нього значить. Він подякував працівникам лікарні та побажав їм здоров'я.

Хто переміг у "перегонах"

У місце призначення – трамвайне депо Warszawa-Wola на вулиці Wolska – перший прибув Рафал Тшасковський.

Результати виглядали наступним чином

40 хвилин і 5 секунд знадобилося на дорогу меру Варшави;

за 59 хвилин і 25 секунд дістався місця призначення журналіст.

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