Их соревнования должно было определить, как перемещаться по Варшаве быстрее – на общественном транспорте или на своем авто.

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В чем заключался эксперимент

Рафал Тшасковский и Марчин Меллер преодолели один и тот же путь, но разными способами. Мэр выбрал общественный транспорт, а Меллер поехал на машине. Участники выехали в 8:15. Путь начинался рядом со станцией метро "Кабаты".

Здесь (в метро – 24 канал) можно почитать и поработать. Оказывается, что есть много времени на то, чтобы распланировать день,

– отметил мэр Варшавы.

Между тем журналист застрял в пробках на улице Puławska. Зато Тшасковский быстро преодолел эту дистанцию ​​и пересел на 20-й трамвай. Во время поездки в трамвае он рассказал, что одно место по этой дороге вызывает у него очень теплые эмоции.

Дело в том, что маршрут трамвая проходит мимо больницы святой Софии. Там родились двое детей Рафала Тшасковского, поэтому это место много для него значит. Он поблагодарил работников больницы и пожелал им здоровья.

Кто победил в "гонках"

В место назначения – трамвайное депо Warszawa-Wola на улице Wolska – первым прибыл Рафал Тшасковский.

Результаты выглядели следующим образом

40 минут и 5 секунд понадобилось на дорогу мэру Варшавы;

за 59 минут и 25 секунд добрался до места назначения журналист.

Мэр Варшавы принял участие в "гонке": смотрите видео