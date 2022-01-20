Менше за мінімалку: чи може іноземець з малими доходами отримати карту побиту в Польщі

З січня 2022 в республіці змінився критерій рівня доходів, який враховується при отриманні карти побиту іноземцями. Відтак, українці в Польщі повинні адаптуватися до нововведень.

Якщо особа проживає сама, то мінімальна сума її доходів повинна становити 776 злотих нетто. Якщо в Польщі проживає родина іноземців, то на кожного члена сім'ї має припадати щонайменше 600 злотих нетто.

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Якщо мігрант заробляє менше за мінімалку

Заявки іноземців на карту побиту, які були подані до 29 січня 2022 року, ще розглядатимуть без обмежень в доходах. Далі слід зважати на те, щоб дохід заявника становив принаймні 3 010 злотих брутто. Саме така сума мінімальної зарплати встановлена у Польщі у 2022 році. При цьому іноземець може отримувати доходи з різних джерел. До уваги братимуть загальну суму.

Що таке карта побиту Карта побиту (karta pobytu) – це документ, що підтверджує особу та офіційний статус (тимчасовий або постійний) іноземця у Польщі. Це офіційний дозвіл для українців, який дає змогу легально перебувати на території Польщі від одного до десяти років. Дозвіл можна отримати у воєводстві, обумовлюючи це різними обставинами, зокрема роботою.

На жаль, заяви мігрантів, які заробляють менше, ніж 3 010 злотих брутто на місяць, будуть відхилені. Проте, особи, які склали документи до дня актуалізації закону таки отримають "децизію" за старим законодавством. Для прикладу, половини ставки вистачить для отримання карти побиту, пояснюють в управлінні у справах іноземців. Працівники воєводських управлінь зважатимуть на дату подання документів при розгляді справи.

Отже, іноземцям в Польщі, чиї доходи надто малі, варто поспішити подати заяву на отримання карти побиту до 29 січня. Як варіант, можна надіслати документи поштою. Якщо на поштовому штампі буде зазначена дата раніше за 29 січня, то прохання людини будуть розглядати на старих умовах.

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