Если человек проживает сам, то минимальная сумма его доходов должна составлять 776 злотых нетто . Если в Польше проживает семья иностранцев, то на каждого члена семьи должно приходиться не менее 600 злотых нетто .

К теме Изменения в законе об иностранцах в Польше: все, что важно знать украинцам

Если мигрант зарабатывает меньше минималки

Заявки иностранцев на карту побыту , которые были поданы до 29 января 2022 года , еще будут рассматриваться без ограничений в доходах. Далее следует учитывать, чтобы доход заявителя составлял не менее 3 010 злотых брутто . Такая сумма минимальной зарплаты установлена ​​в Польше в 2022 году. При этом иностранец может получать доходы из разных источников. Учитывать будут общую сумму.

Что такое карта побыту Карта побыту (karta pobytu) – это документ, подтверждающий личность и официальный статус (временный или постоянный) иностранца в Польше. Это официальное разрешение для украинцев, позволяющее легально находиться на территории Польши от одного до десяти лет. Разрешение можно получить в воеводстве, объясняя это разными обстоятельствами, в частности работой.

К сожалению, заявления мигрантов, зарабатывающих менее 3 010 злотых брутто в месяц, будут отклонены. Тем не менее лица, сдавшие документы ко дню актуализации закона, получат "децизию" по старому законодательству. К примеру, половины ставки хватит для получения карты побыту , объясняют в управлении по делам иностранцев. Работники воеводских управлений будут учитывать дату подачи документов при рассмотрении дела.

Следовательно, иностранцам в Польше, чьи доходы слишком малы, следует поспешить подать заявление на получение карты побыту до 29 января. Как вариант, можно отправить документы по почте. Если на почтовом штампе будет указана дата до 29 января, то просьбу человека будут рассматривать на старых условиях.