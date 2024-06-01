У Мексиці зруйнували природне диво, щоб догодити туристам

Екологи б'ють на сполох через новий проєкт, який реалізували у Мексиці. Мовиться про залізницю, яка об'єднала Канкун і Плайя-дель-Кармен з густими джунглями, а також – археологічними об'єктами, які приваблюють мільйони туристів.

Очікували, що запуск туристичних потягів матиме позитивний вплив на економіку Мексики. Особливо мала покращитися ситуація у віддалених регіонах країни, які, водночас, мають що показати мандрівникам.

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Як будівництво почало руйнувати унікальну екосистему

Однак вийшла вкрай тривожна ситуація для місцевої екології. По-перше, щоб збудувати залізницю, довелося вирубати дуже багато дерев. По-друге, вона проходить над одним з природних чудес країни. Мовиться про крихітну систему, до якої належать приблизно 10 тисяч підземних печер, річок, озер і лійок із прісною водою. Наголошують, що вони мають вирішальне значення для Мексики. Наразі країна потерпає від поглиблення водної кризи.

Окрім того, природне чудо Мексики має колосальне значення у контексті світової історії. У давнину ця місцевість була рифом, який розташувався під Карибським морем. Водночас з плином часу його рівень моря змінювався.

Маси вапняку вода виштовхнула на території сучасної Мексики. Зрештою, так утворилися печери. Будівництво залізниці мало вкрай руйнівний вплив на них. Бетон покрив вапняковий ґрунт, а колосальні вібрації спричинили ефект землетрусу. Екологи закликають зупинитися і врятувати те, що залишилося від й без того дуже крихкої екосистеми.