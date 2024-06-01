Ожидали, что запуск туристических поездов окажет положительное влияние на экономику Мексики. Особенно должна была улучшиться ситуация в отдаленных регионах страны, которые, одновременно, имеют что показать путешественникам.

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Как строительство начало разрушать уникальную экосистему

Однако получилась крайне тревожная ситуация для местной экологии. Во-первых, чтобы построить железную дорогу, пришлось вырубить очень много деревьев. Во-вторых, она проходит над одним из природных чудес страны. Речь идет о крошечной системе, к которой относятся примерно 10 тысяч подземных пещер, рек, озер и воронок с пресной водой. Отмечают, что они имеют решающее значение для Мексики. Сейчас страна страдает от обострения водного кризиса.

Кроме того, природное чудо Мексики имеет колоссальное значение в контексте мировой истории. В древности эта местность была рифом, который расположился под Карибским морем. В то же время с течением времени его уровень моря менялся.

Массы известняка вода вытолкнула на территории современной Мексики. В конце концов, так образовались пещеры. Строительство железной дороги имело крайне разрушительное влияние на них. Бетон покрыл известняковый грунт, а колоссальные вибрации вызвали эффект землетрясения. Экологи призывают остановиться и спасти то, что осталось от и без того очень хрупкой экосистемы.