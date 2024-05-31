Дівчата пройшли з рюкзаками шлях через Камбоджу та В'єтнам. Джемма й Лідія навіть гадки не мали, що телепорт у фільм жахів їх чекає у Паї.
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Коли дівчата зайшли у номер, там вже були "кобра та 2000 метеликів".
Коли ми зайшли у кімнату, змія звисала з верхньої частини дверей, роззявивши пащу. Вона буквально впала на голову моєї подруги, а потім з'явилися метелики та роєм облетіли довкола нас,
– розповіли дівчата.
Готельний номер "з сюрпризом" / @jemmasayer
Джемма й Лідія мало не померли від жаху. Спершу дівчата не могли навіть поворухнутися, а згодом почали кричати. Зрештою, вони зачинилися у ванній й почали кликати на допомогу представників адміністрації готелю. На щастя, ті відреагували оперативно. Зрештою, на допомогу Джеммі й Лідії прийшов чоловік з бейсбольною битою.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дівчат перевели в інший (покращений) номер. Тієї ночі вони ще довго не могли заснути. Однак наступного дня продовжили свою мандрівку.