MEGOGO запрацював у Польщі: для українців за кордоном діятиме спеціальний тариф

Популярний український сервіс онлайн-телебачення MEGOGO продовжує підкорювати все нові ринки. І на цей раз послуги компанії стали доступними для польських користувачів.

Так, MEGOGO відкриває свій перший офіс у Польщі. Це вже 14 країна, де сервіс надаватиме закордонним юзерам доступ до свого контенту, пише 24 канал.

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Що пропонує MEGOGO для польських клієнтів

Пропозиція українського онлайн-сервісу включатиме як пакети телебачення з інтерактивними функціями, так і бібліотеку фільмів й серіалів.

Впродовж останніх місяців ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети передплат охоплюватимуть усі провідні канали польського ринку, такі як TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фільмів у різноманітному ціновому діапазоні зібраний завдяки плідній співпраці з партнерами з польського та міжнародного ринку,

– розповідає Артур Пацула, який очолює офіс MEGOGO у Варшаві.

Крім цього, власна студія медіасервісу MEGOGO Voice підготувала польськомовні озвучки для українських фільмів та серіалів. У доступі вже є стрічки "Джек і Лондон", "Любов і блогери", серіал "Брюс" та інші.

Які ТБ-пакети будуть доступні Польщі

"Стартовий" – 9,99 злотих;

"Оптимальний" – 29,99 злотих;

"Максимальний" – 39,99 злотих;

"ТБ і Кіно UA" – 14,99 злотих.

Останній пакет – це додаткова пропозиція MEGOGO для всіх українців, які зараз перебувають на території Польщі. В рамках пакета "ТБ і Кіно UA" глядачам будуть доступні 70 популярних українськомовних телеканалів.