Так, MEGOGO открывает свой первый офис в Польше. Это уже 14 страна, где сервис будет предоставлять зарубежным пользователям доступ к своему контенту, пишет 24 канал.

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Что предлагает MEGOGO для польских клиентов

Предложение украинского онлайн-сервиса будет включать в себя как пакеты телевидения с интерактивными функциями, так и библиотеку фильмов и сериалов.

В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разнообразном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами из польского и международного рынка,

– рассказывает Артур Пацула, возглавляющий офис MEGOGO в Варшаве.

Кроме того, собственная студия медиасервиса MEGOGO Voice подготовила польскоязычные озвучки для украинских фильмов и сериалов. В доступе уже есть фильмы "Джек и Лондон", "Любовь и блоггеры", сериал "Брюс" и другие.

Какие ТВ-пакеты будут доступны Польше

"Стартовой" – 9,99 злотых;

"Оптимальный" – 29,99 злотых;

"Максимальный" – 39,99 злотых;

"ТВ и Кино UA" – 14,99 злотых.

Последний пакет – это дополнительное предложение MEGOGO для всех украинцев, находящихся сейчас на территории Польши. В рамках пакета "ТВ и Кино UA" зрителям будут доступны 70 популярных украиноязычных телеканалов.

Важно! Чтобы ознакомиться со всеми контентными предложениями MEGOGO в Польше, необходимо посетить сайт и находиться на территории страны.