Так, MEGOGO открывает свой первый офис в Польше. Это уже 14 страна, где сервис будет предоставлять зарубежным пользователям доступ к своему контенту, пишет 24 канал.
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Что предлагает MEGOGO для польских клиентов
Предложение украинского онлайн-сервиса будет включать в себя как пакеты телевидения с интерактивными функциями, так и библиотеку фильмов и сериалов.
В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разнообразном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами из польского и международного рынка,
– рассказывает Артур Пацула, возглавляющий офис MEGOGO в Варшаве.
Кроме того, собственная студия медиасервиса MEGOGO Voice подготовила польскоязычные озвучки для украинских фильмов и сериалов. В доступе уже есть фильмы "Джек и Лондон", "Любовь и блоггеры", сериал "Брюс" и другие.
Какие ТВ-пакеты будут доступны Польше
- "Стартовой" – 9,99 злотых;
- "Оптимальный" – 29,99 злотых;
- "Максимальный" – 39,99 злотых;
- "ТВ и Кино UA" – 14,99 злотых.
Последний пакет – это дополнительное предложение MEGOGO для всех украинцев, находящихся сейчас на территории Польши. В рамках пакета "ТВ и Кино UA" зрителям будут доступны 70 популярных украиноязычных телеканалов.