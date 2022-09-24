В Іспанії медичне страхування буває двох видів: приватне та державне. Якщо поліс приватної компанії може оформити собі будь-хто, хто має кошти, аби її сплатити, то до страховки від держави мають доступ не усі.

І ще Що таке присяжний переклад у Польщі та коли він потрібен

Хто може отримати державну страховку в Іспанії

Насамперед державну страховку можуть отримати громадяни Іспанії та офіційно працевлаштовані резиденти (а також їхні сім'ї – подружжя та діти до 26 років).

На підприємствах і фірмах це робиться автоматично через бухгалтерію, Індивідуальні підприємці зобов'язані самостійно вносити необхідну суму в Seguridad Social.

Також на державне страхування можуть розраховувати неповнолітні, вагітні жінки, студенти до 26 років, пенсіонери, які отримують державну пенсію, особи з інвалідністю.

Що потрібно, аби оформити державну страховку

Для того, щоб отримати страховий поліс від держави, необхідно звернутися до відділення державного страхування та надати пакет документів:

Посвідчення особи (паспорт, DNI);

Картку резидента або NIE;

Прописку;

Заповнити анкету.

Якщо є діти, то також потрібно надати свідоцтво про шлюб та народження.

Після цього видають номер соціального страхування. Щоб отримати саму картку SIP, необхідно з цим номером, паспортом та карткою резидента звернутися до місцевої медустанови (Centro de salud). SIP обов'язково потрібно мати з собою при кожному візиті в медичний центр, а також при покупці ліків в аптеці з рецептом від лікаря.