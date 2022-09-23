У Чехії лікарі надають безкоштовну медичну консультацію українською мовою

Для українців у Чехії працює онлайн-сервіс з медичної допомоги. Усі консультації користувачі можуть отримувати абсолютно безкоштовними.

Мовиться про чеський сервіс uLékaře. Розробники запустили україномовну версію сайту, аби спростити біженцям з України отримання медичної допомоги.

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Як отримати безкоштовну медичну консультацію в Чехії

Так, у сервісі uLékaře кожен українець та українка, які опинилися в Чехії через злочинну повномасштабну російсько-українську війну, можуть при необхідності проконсультуватися з лікарями.

Аби отримати кваліфіковану медичну допомогу українською мовою, потрібно описати свою проблему та надіслати інформацію через спеціальну форму на сайті. Лікар вам відповість просто на електронну пошту. А якщо буде потреба, то медсестри допоможуть із записом до вузького спеціаліста.

Не соромтеся звертатися до нас із будь-якою проблемою зі здоров'ям, яку вам потрібно вирішити у Чеській Республіці. Наші лікарі та медсестри, які розмовляють українською та російською мовами, будуть раді проконсультувати вас. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам та вашим сім'ям,

– говорить головна лікарка uLékaře Соня Боушкова.



У Чехії надають безкоштовну лікарську консультацію біженцям з України / Фото скрін сайту uLékaře