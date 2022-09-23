Речь идет о чешском сервисе uLékaře . Разработчики запустили украиноязычную версию сайта, чтобы упростить беженцам из Украины получение медицинской помощи.

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Как получить бесплатную медицинскую консультацию в Чехии

Так, в сервисе uLékaře каждый украинец и украинка, оказавшиеся в Чехии из-за преступной полномасштабной российско-украинской войны, могут при необходимости проконсультироваться с врачами.

Чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь на украинском языке, нужно описать свою проблему и отправить информацию через специальную форму на сайте . Врач вам ответит прямо на электронную почту. А в случае необходимости медсестры помогут с записью к узкому специалисту.

Не стесняйтесь обращаться к нам с проблемой со здоровьем, которую вам нужно решить в Чешской Республике. Наши врачи и медсестры, говорящие на украинском и русском языках, будут рады проконсультировать вас. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам и вашим семьям,

– говорит главный врач uLékaře Соня Боушкова.