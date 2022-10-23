Відтак, зона, де можна їхати не більше, як 30 кілометрів на годину, займатиме понад 90% площі Варшави. Такі ділянки називатимуться "Tempo 30".

Читайте також Довідник для українців в Польщі: як не розгубитися та отримати відповіді на питання

Зони "Tempo 30" у Варшаві

Загалом зон для "заспокоєння руху" у столиці Польщі налічуватиметься аж 409. Щоправда, у мерії розпочинають публічні консультації з цього приводу, які триватимуть до 30 листопада. Будь-хто може перевірити, чи буде на його вулиці позначка "Tempo 30", а також внести свої зауваження щодо запровадження швидкісних обмежень.

Для зручності містян влада Варшави розмістила на своєму сайті мерії інтерактивну карту, де місцеві жителі зможуть перевірити розташування зон "Tempo 30". Впровадження ініціативи проходитиме поетапно.

Відомо також, що швидкісні обмеження не діятимуть на основних артеріях столиці (Marszałkowska, al. Jerozolimskie, al. Jana Pawła II та Trasa Łazienkowska), а також на виїзних та в'їзних вулицях.

Впровадження зон "Tempo 30" передбачає не тільки встановлення на обраних вулицях нових дорожніх знаків, але й фізичні перешкоди для водіїв – наприклад, лежачих поліцейських.