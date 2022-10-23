Следовательно, зона, где можно ехать не более 30 километров в час, будет занимать более 90% площади Варшавы. Такие участки будут называться "Tempo 30".

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Зоны "Tempo 30" в Варшаве

В общей сложности зон для "успокоения движения" в столице Польши будет насчитываться 409. Правда, в мэрии начинают публичные консультации по этому поводу, которые продлятся до 30 ноября. Кто угодно может проверить, будет ли на его улице отметка "Tempo 30", а также внести свои замечания по введению скоростных ограничений.

Для удобства горожан власти Варшавы разместили на своем сайте мэрии интерактивную карту, где местные жители смогут проверить расположение зон "Tempo 30". Внедрение инициативы будет проходить поэтапно.

Известно также, что скоростные ограничения не будут действовать на основных артериях столицы (Marszałkowska, al. Jerozolimskie, al. Jana Pawła II и Trasa Łazienkowska), а также на выездных и въездных улицах.