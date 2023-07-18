Скільки українських біженців планують повернутись із Польщі: дані ООН

Кожен шостий український біженець у Польщі думає повернутись в Україну протягом трьох місяців. А загалом це зробити планують 88% українців із тимчасовим захистом.

Такі дані оприлюднили в Агентстві ООН у справах біженців. Дослідження провели з квітня по травень 2023 року.

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Більшість – повернеться

Українських біженців у Польщі опитали про їхні плани на майбутнє: чи думають вони залишатись у Польщі і коли готові повернутися додому. Результати показали, що загалом планують повернутися 88% опитаних українців. Наміри учасників опитування такі:

17% – планують повернутися протягом наступних 3-х місяців;

71% – мають намір повернутися в майбутньому;

8% – не визначилися з планами;

4% – не збираються повертатися в Україну.

Причини повернення

Для 93% українців найважливішим чинником є безпека в Україні. 79% чітко вказали, що рішення про повернення залежить від закінчення війни. 90% хочуть без проблем отримувати базові послуги вдома (освіта, медицина, працевлаштування тощо). Для 52% важливими факторами є підтримка після повернення та реінтеграція.

Результати опитування також пролили світло на спосіб життя та рівень соціалізації українців у Польщі. 37% біженців уже вивчили польську мову. 51% опитаних знайшли нову роботу, а 63% живуть на власну зарплату. 62% українців самостійно орендують житло, 13% мешкають в готелях або хостелах, а 11% – у польських родинах, які їх прийняли.