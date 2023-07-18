Такие данные были обнародованы в Агентстве ООН по делам беженцев. Исследование провели с апреля по май 2023 года.

Интересно Сколько украинцев хотят остаться в Германии: новое исследование

Большинство – вернется

Украинских беженцев в Польше опросили об их планах на будущее: думают ли они оставаться в Польше и когда готовы вернуться домой. Результаты показали, что в общем планируют вернуться 88% опрошенных украинцев. Намерения участников опроса таковы:

17% – планируют вернуться в течение следующих 3-х месяцев;

71% – намерены вернуться в будущем;

8% – не определились с планами;

4% – не собираются возвращаться в Украину.

Причины возвращения

Для 93% украинцев важнейшим фактором является безопасность в Украине. 79% указали, что решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% хотят без проблем получать базовые услуги дома (образование, медицина, трудоустройство и другие). Для 52% важными факторами является поддержка по возвращении и реинтеграция.

Результаты опроса пролили свет на образ жизни и уровень социализации украинцев в Польше. 37% беженцев уже выучили польский язык. 51% опрошенных нашли новую работу, а 63% живут на свою зарплату. 62% украинцев самостоятельно арендуют жилье, 13% проживают в гостиницах или хостелах, а 11% – в польских семьях, которые их приняли.