Дипломований вчитель зі ступенем магістра і педагогічною підготовкою може отримувати у Польщі до 6,5 тисяч злотих на місяць.

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Як формується зарплата вчителів

У Польщі зарплата вчителя, який працює у державній школі, складається з кількох елементів:

базовий оклад;

надбавки (за вислугу років, заохочення, функціональні можливості, умови праці);

оплата понаднормових годин та замін;

нагороди та премії.

Такий принцип розподілу зарплати педагога застосовується ще з 1982 року.

Скільки заробляють польські вчителі

Із першого вересня 2020 року мінімальна ставка вчителів державної школи, які мають ступінь магістра та педагогічну підготовку, розподіляється так:

вчитель-стажер – 2949 злотих;

вчитель-контрактник – 3034 злотих;

призначений вчитель – 3445 злотих;

дипломований вчитель – 4046 злотих.

*Зарплата вказана без урахування податків та інших зборів

Скільки заробляють польські вчителі / Фото Pexels

Натомість магістри без педагогічної підготовки, бакалаври чи інженери з педагогічною підготовкою не можуть розраховувати на таку оплату праці, тому їхня зарплата є нижчою. А от бакалаври чи інженери без педагогічної підготовки, а також власники дипломів про закінчення колегіуму вчителів іноземної мови отримують ще менше.

До речі, розмір надбавок, доплат та нагород визначає місцева влада.

Як формується державна квота

У державний бюджет Польщі щороку вносять базову квоту зарплати, а середня зарплата вчителя визначається на її основі. До базової квоти входять оклад та всі надбавки. Наприклад, починаючи з 1 вересня 2020 року, ця квота становить 3537,80 злотих.

Отож, середня зарплата:

вчителя-стажера має бути на рівні 100% базової квоти (3537,80 злотих);

вчителя-контрактника – 111% (3926,96 злотих);

призначеного вчителя – 144% (5094,43 злотих);

дипломованого вчителя – 184% (6509,55 злотих).

Однак це лише середні показники для всіх, тому деякі педагоги можуть заробляти менше, а інші, як-от директори шкіл, – більше.

Утім, якщо виявиться, що зарплата всіх вчителів певного регіону не відповідає середнім показниками, то педагоги можуть розраховувати на одноразову додаткову допомогу, яку місцева влада виплачує на початку наступного календарного року.

До того ж польські педагоги мають право на отримання так званої "тринадцятої зарплати" (в Україні її еквівалентом є оплата вчителям відпускних влітку).

Станом на січень 2021 року, середня зарплата вчителів становила 4820 злотих або 1044 євро (без врахування податків та інших зборів), що на 12 % менше, ніж розмір середньої зарплати в країні.

До слова, нині середня зарплата українського вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тис. гривень або 210 євро.