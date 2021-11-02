Дипломований вчитель зі ступенем магістра і педагогічною підготовкою може отримувати у Польщі до 6,5 тисяч злотих на місяць.
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Як формується зарплата вчителів
У Польщі зарплата вчителя, який працює у державній школі, складається з кількох елементів:
- базовий оклад;
- надбавки (за вислугу років, заохочення, функціональні можливості, умови праці);
- оплата понаднормових годин та замін;
- нагороди та премії.
Скільки заробляють польські вчителі
Із першого вересня 2020 року мінімальна ставка вчителів державної школи, які мають ступінь магістра та педагогічну підготовку, розподіляється так:
- вчитель-стажер – 2949 злотих;
- вчитель-контрактник – 3034 злотих;
- призначений вчитель – 3445 злотих;
- дипломований вчитель – 4046 злотих.
*Зарплата вказана без урахування податків та інших зборів
Скільки заробляють польські вчителі / Фото Pexels
Натомість магістри без педагогічної підготовки, бакалаври чи інженери з педагогічною підготовкою не можуть розраховувати на таку оплату праці, тому їхня зарплата є нижчою. А от бакалаври чи інженери без педагогічної підготовки, а також власники дипломів про закінчення колегіуму вчителів іноземної мови отримують ще менше.
Як формується державна квота
У державний бюджет Польщі щороку вносять базову квоту зарплати, а середня зарплата вчителя визначається на її основі. До базової квоти входять оклад та всі надбавки. Наприклад, починаючи з 1 вересня 2020 року, ця квота становить 3537,80 злотих.
Отож, середня зарплата:
- вчителя-стажера має бути на рівні 100% базової квоти (3537,80 злотих);
- вчителя-контрактника – 111% (3926,96 злотих);
- призначеного вчителя – 144% (5094,43 злотих);
- дипломованого вчителя – 184% (6509,55 злотих).
Однак це лише середні показники для всіх, тому деякі педагоги можуть заробляти менше, а інші, як-от директори шкіл, – більше.
До того ж польські педагоги мають право на отримання так званої "тринадцятої зарплати" (в Україні її еквівалентом є оплата вчителям відпускних влітку).
Станом на січень 2021 року, середня зарплата вчителів становила 4820 злотих або 1044 євро (без врахування податків та інших зборів), що на 12 % менше, ніж розмір середньої зарплати в країні.
До слова, нині середня зарплата українського вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тис. гривень або 210 євро.