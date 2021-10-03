Майже 300 нелегалів: у Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштовувала українців
Джерело:inPoland
В Ольштиді прикордонна служба проводила перевірки агенцій з працевлаштування. Під час таких робіт було виявлено фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям.
Власник агенції є громадянином Польщі. Він родом з Новомейського повіту.
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Детальніше про викриття фірми, яка працевлаштовувала іноземців
З порушенням законодавчих норм власник агенції за останній час допустив до роботи в Польщі громадян таких країн:
- України – 266 людей;
- Грузії – 24 людини;
- Білорусі – 8 людей;
- Молдови – 1 людина.
Нелегали працювали у Вармії та Мазурах. Як бачимо, майже всі незаконно влаштовані робітники – українці.
Роботодавець не виконав свої зобов'язання перед ужондами щодо інформування та не повідомляв відповідні органи про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.