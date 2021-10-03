Владелец агентства является гражданином Польши. Он родом из Новомейского повета.

Интересно Нашел счастье и получил опыт за границей, после чего вернулся на Родину: история украинца

Подробнее о разоблачении фирмы, которая трудоустраивала иностранцев

С нарушением законодательных норм владелец агентства за последнее время допустил к работе в Польше граждан следующих стран:

  • Украины – 266 человек;
  • Грузии – 24 человека;
  • Беларуси – 8 человек;
  • Молдовы – 1 человек.

Нелегалы ​​работали в Вармии и Мазурах. Как видим, почти все незаконно устроенные рабочие – украинцы.

Работодатель не выполнил свои обязательства перед ужондамы по информированию и не уведомлял соответствующие органы о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.