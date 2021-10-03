Владелец агентства является гражданином Польши. Он родом из Новомейского повета.
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Подробнее о разоблачении фирмы, которая трудоустраивала иностранцев
С нарушением законодательных норм владелец агентства за последнее время допустил к работе в Польше граждан следующих стран:
- Украины – 266 человек;
- Грузии – 24 человека;
- Беларуси – 8 человек;
- Молдовы – 1 человек.
Нелегалы работали в Вармии и Мазурах. Как видим, почти все незаконно устроенные рабочие – украинцы.
Работодатель не выполнил свои обязательства перед ужондамы по информированию и не уведомлял соответствующие органы о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.