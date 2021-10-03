Владелец агентства является гражданином Польши. Он родом из Новомейского повета.

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Подробнее о разоблачении фирмы, которая трудоустраивала иностранцев

С нарушением законодательных норм владелец агентства за последнее время допустил к работе в Польше граждан следующих стран:

Украины – 266 человек;

Грузии – 24 человека;

Беларуси – 8 человек;

Молдовы – 1 человек.

Нелегалы ​​работали в Вармии и Мазурах. Как видим, почти все незаконно устроенные рабочие – украинцы.