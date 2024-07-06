У розпал туристичного сезону на Майорці вирішили ввести обмеження на воду. Це зробили, аби ефективно боротися з "надзвичайною ситуацією". Так острів намагається підготуватися до пікового часу прибуття туристів. Наразі на Майорці – посуха, і це суттєво впливає на ситуацію з водою.

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Після водної кризи, яку ми пережили, і повного відновлення муніципальної мережі, танкери більше не можуть гарантувати нам мінімальний запас води для постачання населенню влітку, коли споживання стає дедалі вищим,

– заявили у мерії.

Води на Майорці не буде 17 годин на добу

Економічна ситуація на Балеарських островах є доволі складною. Тому місцева влада вирішила більше не витрачати гроші на оренду водовозів. Натомість на Майорці вводять обмеження. Щодоби подача води припинятиметься від 23:00 до 16:00. Наразі одна людина на території острова за добу не зможе витратити більше, аніж 75 літрів.



Майорку називають раєм на Землі / Unsplash

Місцеві мешканці обурюються через це рішення. Водночас їх намагаються заспокоїти тим, що обмеження – тимчасові. Рано чи пізно їх скасують. Потрібно лише запастися терпінням.