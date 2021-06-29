Матч Україна – Швеція: як вболівати за нашу збірну мовою суперника

Уже сьогодні, 29 червня о 22:00 за Києвом, Україна зустрінеться зі Швецією у 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2020. Попри останню поразку у грі з Австрією, національна збірна все ж застрибнула в останній вагон до плей-офф.

Євро-2020 – грандіозна спортивна подія не тільки для професійних гравців, але й для затятих вболівальників. Закордон 24 підготував добірку вигуків та футбольних термінів шведською мовою, щоб дати відпір супернику навіть на трибунах.

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Вигуки

Ukraina, framåt! – Україно, вперед!

– Україно, вперед! Ukraina kommer att vinna! – Україна переможе!

– Україна переможе! Mål är gjort! – Гол!

Терміни

spelplan – гральне поле;

– гральне поле; mål – ворота;

– ворота; målvakt – воротар;

– воротар; försvarare – захисник;

– захисник; fotbollsdomare – арбітр;

– арбітр; reservbänk – лава запасних;

– лава запасних; läktare – трибуни;

– трибуни; straffspark – пенальті;

– пенальті; extra tid – додатковий час;

– додатковий час; hörnspark – кутовий удар;

– кутовий удар; målskott – удар по воротах;

– удар по воротах; oavgjort – нічия;

– нічия; slutsignal – фінальний свисток;

– фінальний свисток; regelbrott – порушення правил;

– порушення правил; rött kort – червона картка;

– червона картка; gult kort – жовта картка;

– жовта картка; att missa mål – не поцілити у ворота;

– не поцілити у ворота; passning – пас;

– пас; spelarbyte – заміна (гравця).

Нагадаємо, що активно підтримувати Україну на чемпіонаті Євро-2020 можна й англійською мовою. Редакція Закордон 24 слідкує за перебігом матчів, щиро бажає національній збірній перемоги, а вболівальникам – приємного та цікавого перегляду!

Радіємо за успіхи збірної України з футболу разом / Фото Getty