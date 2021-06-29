Євро-2020 – грандіозна спортивна подія не тільки для професійних гравців, але й для затятих вболівальників. Закордон 24 підготував добірку вигуків та футбольних термінів шведською мовою, щоб дати відпір супернику навіть на трибунах.

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Вигуки

  • Ukraina, framåt! – Україно, вперед!
  • Ukraina kommer att vinna! – Україна переможе!
  • Mål är gjort! – Гол!

Терміни

  • spelplan – гральне поле;
  • mål – ворота;
  • målvakt – воротар;
  • försvarare – захисник;
  • fotbollsdomare – арбітр;
  • reservbänk – лава запасних;
  • läktare – трибуни;
  • straffspark – пенальті;
  • extra tid – додатковий час;
  • hörnspark – кутовий удар;
  • målskott – удар по воротах;
  • oavgjort – нічия;
  • slutsignal – фінальний свисток;
  • regelbrott – порушення правил;
  • rött kort – червона картка;
  • gult kort – жовта картка;
  • att missa mål – не поцілити у ворота;
  • passning – пас;
  • spelarbyte – заміна (гравця).

Нагадаємо, що активно підтримувати Україну на чемпіонаті Євро-2020 можна й англійською мовою. Редакція Закордон 24 слідкує за перебігом матчів, щиро бажає національній збірній перемоги, а вболівальникам – приємного та цікавого перегляду!

Радіємо за успіхи збірної України з футболу разом / Фото Getty