Євро-2020 – грандіозна спортивна подія не тільки для професійних гравців, але й для затятих вболівальників. Закордон 24 підготував добірку вигуків та футбольних термінів шведською мовою, щоб дати відпір супернику навіть на трибунах.
Цікаво Витирати українцями ноги ніхто не в праві, – українка про досвід депортації та боротьбу за права
Вигуки
- Ukraina, framåt! – Україно, вперед!
- Ukraina kommer att vinna! – Україна переможе!
- Mål är gjort! – Гол!
Терміни
- spelplan – гральне поле;
- mål – ворота;
- målvakt – воротар;
- försvarare – захисник;
- fotbollsdomare – арбітр;
- reservbänk – лава запасних;
- läktare – трибуни;
- straffspark – пенальті;
- extra tid – додатковий час;
- hörnspark – кутовий удар;
- målskott – удар по воротах;
- oavgjort – нічия;
- slutsignal – фінальний свисток;
- regelbrott – порушення правил;
- rött kort – червона картка;
- gult kort – жовта картка;
- att missa mål – не поцілити у ворота;
- passning – пас;
- spelarbyte – заміна (гравця).
Нагадаємо, що активно підтримувати Україну на чемпіонаті Євро-2020 можна й англійською мовою. Редакція Закордон 24 слідкує за перебігом матчів, щиро бажає національній збірній перемоги, а вболівальникам – приємного та цікавого перегляду!
Радіємо за успіхи збірної України з футболу разом / Фото Getty