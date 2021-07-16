Рух на окремих лініях скасували повністю, а деякі маршрути зовсім не ведуть до центру міста. Про головні зміни – далі у матеріалі.

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Нові маршрути громадського транспорту Праги

Однією із найбільших змін стала зупинка руху на ділянці Lazarská – Újezd. Через ремонт мосту на вулиці Divadelní потрапити сюди громадським транспортом буде неможливо до 20 серпня. Закриття ділянки зачепило загалом 13 ліній, деякі з яких скасовані, а інші – перенаправлені.

Зміни у маршрутах трамваїв у Празі: таблиця

Не курсують трамвайні маршрути 2, 5 Частково змінили маршрут 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 42 Нові альтернативні лінії 30, 32, 33

Тепер центральним пересадковим пунктом у нічний час став Karlovo náměstí замість Lazarské.

Ще одна важлива зміна – скасування руху між зупинками I. P. Pavlova – Muzeum – Flora – Olšanské hřbitovy. Через ремонт водопровідних систем громадський транспорт тут не їздитиме до 7 серпня.

Окрім найшвидшої альтернативи у вигляді метро, на дорогах Праги з'являться автобуси з маршрутами Х11 та Х16.

З 21 липня до 8 серпня також не будуть їздити трамваї між зупинками Otakarova та Koh-i-noor. Причина – ремонт залізничного мосту на вулиці Отакарова. Альтернативний транспорт – автобуси лінії Х7.