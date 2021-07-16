Движение на отдельных линиях отменили полностью, а некоторые маршруты вовсе не ведут к центру города. Об основных изменениях – далее в материале.

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Новые маршруты общественного транспорта Праги

Одним из крупнейших изменений стала остановка движения на участке Lazarská – Újezd. Из-за ремонта моста на улице Divadelní попасть сюда общественным транспортом будет невозможно до 20 августа. Закрытие участка задело в общей сложности 13 линий, некоторые из них отменены, а другие – перенаправлены.

Изменения в маршрутах трамваев в Праге: таблица

Не ходят трамвайные маршруты 2, 5 Частично изменили маршрут 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 42 Новые альтернативные линии 30, 32, 33

Теперь центральным пересадочным пунктом в ночное время стал Karlovo náměstí вместо Lazarské.

Еще одно важное изменение – отмена движения между остановками I. P. Pavlova – Muzeum – Flora – Olšanské hřbitovy. Из-за ремонта водопроводных систем общественный транспорт здесь не будет ездить до 7 августа.

Кроме быстрой альтернативы в виде метро, ​​на дорогах Праги появятся автобусы с маршрутами Х11 и Х16.

С 21 июля по 8 августа тоже не будут ездить трамваи между остановками Otakarova и Koh-i-noor. Причина – ремонт железнодорожного моста на улице Отакарова. Альтернативный транспорт – автобусы линии Х7.