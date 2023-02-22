Уже цієї п'ятниці, 24 лютого, минає рік, як російські танки злочинно перетнули кордон України. З нагоди цієї дати у Варшаві відбудеться марш українців. Організатори заходу "365 днів героїзму, 365 днів підтримки" анонсували подію у соцмережах.

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"365 днів героїзму, 365 днів підтримки"

День маршу припадає рівно на 365 день боротьби українців за свою країну, за демократію, за права людини, за життя і майбутнє своїх дітей. Це буде також 365 день солідарності та підтримки поляків. Організатори закликають зібратись разом, аби віддати шану героям цієї війни і вшанувати пам'ять цивільних жертв.

24 лютого о 17:30 зустрічаємось під посольством країни-терориста у Варшаві, ul. Belwederska, 49. Звідти вирушимо маршем підтримки для України до Сейму Польщі,

– йдеться в анонсі.

Учасників просять також принести із собою ліхтарики на батарейках, оскільки буде організовано збір ліхтариків для українських дітей, які мешкають у населених пунктах, де відключили електрику через атаки Росії.

Крім цього, з собою потрібно мати готівку. Фундація Stand with Ukraine організує збір коштів на генератори для українських лікарень в прифронтовій зоні.

Цей марш покликаний показати світу, що поляки солідарні з українським народом, і Польща буде разом з Україною до перемоги!