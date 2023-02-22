Уже в эту пятницу, 24 февраля, будет год, как российские танки преступно пересекли границу Украины. В честь этой даты в Варшаве состоится марш украинцев. Организаторы мероприятия "365 дней героизма, 365 дней поддержки" анонсировали событие в соцсетях.

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"365 дней героизма, 365 дней поддержки"

День марша приходится ровно на 365-й день борьбы украинцев за свою страну, за демократию, за права человека, за жизнь и будущее своих детей. Это будет также 365-й день солидарности и поддержки поляков. Организаторы призывают собраться вместе, чтобы отдать честь героям этой войны и почтить память гражданских жертв.

24 февраля в 17:30 встречаемся под посольством страны-террориста в Варшаве, ул. Belwederska, 49. Оттуда отправимся маршем поддержки для Украины к Сейму Польши,

– говорится в анонсе.

Участников просят также принести с собой фонарики на батарейках, поскольку будет организован сбор фонариков для украинских детей, проживающих в населенных пунктах, где отключили электричество из-за атак России.

Кроме этого, с собой нужно иметь наличные деньги. Фонд Stand with Ukraine организует сбор средств на генераторы для украинских больниц в прифронтовой зоне.

Этот марш призван показать миру, что поляки солидарны с украинским народом, и Польша будет вместе с Украиной до победы!