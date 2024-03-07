Дуже красиво, бюджетно й з морем: яке європейське місто – найкраще для подорожі навесні

Мандрівка до моря навесні – найкращий варіант для людей, які погано переносять літню спеку. Наприкінці квітня вже можна сміливо планувати подорож. Найкращий варіант – обрати місто, яке поєднає у собі фантастично красиву природу навколо, м'який південний клімат та старовинні must visit локації.

Понад тисячу років мандрівників з різних куточків світу зачаровує Котор (Чорногорія). Величне місто поєднало у собі різні культури (зокрема, Стародавнього Риму та візантійську) й при цьому зберегло власний унікальний колорит. Закордон 24 розповідає, чому Котор варто обрати для свого весняного відпочинку.

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Чому Котор – ідеальне місце для відпочинку

Старовинний Котор розташований в обіймах гір на березі Которської бухти (Бока-Которська). Місцеві пейзажі – справжнє диво світу.



Старовинний Котор / Unsplash

Котор – ідеальний варіант для туристів, які люблять поєднати пляжний відпочинок та знайомство з містом. Стара частина Котора нагадує архітектуру скарбничку. Кожен мандрівник тут знайде свій скарб. Упродовж століть Котор був захований не лише горами, але й могутніми бастіонами. Зараз вони ще нагадують про свою колишню велич й приваблюють туристів.

Мабуть, найвідомішою локацією міста є собор Святого Трифона. Його освятили ще у ХІІ столітті. З того часу святиня пережила чимало випробувань (зокрема, потужний землетрус, який у ХVI столітті спричинив численні руйнування), але, на щастя, вціліла. До речі, собор – чудовий орієнтир для туристів, які ризикують заблукати у заплутаних вуличках Котора.



Собор святого Трифона / Unsplash

Також серед визначних пам'яток Котора:

годинникова вежа;

морські ворота;

храм святого Луки;

річкові ворота;

музей котів.

Коли навесні найкраще відвідати Котор

Квітень вважається найкращим часом для екскурсій. Повітря прогрівається до +20...+22 градусів. А вже у травні пляжі зустрічають перших відпочивальників (середня температура води становить + 18 градусів).

Ціни на відпочинок у Чорногорії – доволі демократичні. Зокрема, там суттєво дешевше, аніж у Хорватії.