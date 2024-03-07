Более тысячи лет путешественников из разных уголков мира очаровывает Котор (Черногория). Величественный город соединил в себе различные культуры (в частности, древнего римскую и византийскую) и при этом сохранил собственный уникальный колорит. Закордон 24 рассказывает, почему Котор стоит выбрать для своего весеннего отдыха.
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Почему Котор – идеальное место для отдыха
Старинный Котор расположен в объятиях гор на берегу Которской бухты (Бока-Которская). Местные пейзажи – настоящее чудо света.
Старинный Котор / Unsplash
Котор – идеальный вариант для туристов, которые любят совместить пляжный отдых и знакомство с городом. Старая часть Котора напоминает архитектуру копилку. Каждый путешественник здесь найдет свой клад. На протяжении веков Котор был спрятан не только горами, но и мощными бастионами. Сейчас они еще напоминают о своем былом величии и привлекают туристов.
Пожалуй, самой известной локацией города является собор Святого Трифона. Его освятили еще в XII веке. С тех пор святыня пережила немало испытаний (в частности, мощное землетрясение, которое в ХVI веке вызвало многочисленные разрушения), но, к счастью, уцелела. Кстати, собор – замечательный ориентир для туристов, которые рискуют заблудиться в запутанных улочках Котора.
Собор святого Трифона / Unsplash
Также среди достопримечательностей Котора:
- часовая башня;
- морские ворота;
- храм святого Луки;
- речные ворота;
- музей котов.
Когда весной лучше всего посетить Котор
Апрель считается лучшим временем для экскурсий. Воздух прогревается до +20...+22 градусов. А уже в мае пляжи встречают первых отдыхающих (средняя температура воды составляет +18 градусов).
Цены на отдых в Черногории – довольно демократичные. В частности, там существенно дешевле, чем в Хорватии.