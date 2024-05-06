Головна таємниця Франції: яке найзагадковіше місто Європи варто відвідати у 2024

Франція – одна з найзагадковіших країн на карті світу. Далеко від відомих та гамірливих локацій мандрівників чекає справжній скарб Європи: Ле-Мальзьє-Вілль.

Ле-Мальзьє-Вілль заховалося на півдні Франції. Навколо – лише фантастична красива природа, яку подекуди "мереживлять" маленькі та дуже затишні містечка й селища.

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Чому Ле-Мальзьє-Вілль – must visit локація

Завдяки своїй загадковості Ле-Мальзьє-Вілль вдалося зберегти камерність. Навіть у розпал туристичного сезону у Франції там не доведеться пробиратися крізь натовпи мандрівників. Місто ніби застигло у часі й досі живе у тому славетному минулому, де лицарі після турнірів дарували троянди прекрасним дамам.

Мандрівники, яким пощастило побачити Ле-Мальзьє-Вілль, зауважують: завдяки кам'яним будиночкам та вузеньким вуличкам здається, ніби телепортуєшся у ХІІІ століття. Окрім того, Ле-Мальзьє-Вілль славиться своїми краєвидами. У яке вікно не визирнеш, неодмінно побачиш щось гідне казки.



Ле-Мальзьє-Вілль – найкрасивіша таємниця Франції / Les Plus Beaux Villages de France

Дослідження свідчать, що французи вважають Ле-Мальзьє-Вілль "найкрасивішою таємницею Франції". У різні століття за натхненням туди приїжджали письменники, художники та режисери.

Туристам рекомендують побачити:

величний замок Saint-Alban-sur-Limagnole;

годинникову вежу;

древні міські мури.

Попри свою відстороненість від гамірливого туристичного життя Франції, Ле-Мальзьє-Вілль має добре розвинену туристичну інфраструктуру. У місцевих закладах пригощають справжніми витворами мистецтва французької кухні, а в старовинних будівлях можна орендувати напрочуд комфортні апартаменти.