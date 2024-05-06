Ле-Мальзье-Вилль спрятался на юге Франции. Вокруг – только фантастическая красивая природа, которую иногда "кружевят" маленькие и очень уютные городки и поселки.

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Почему Ле-Мальзье-Вилль – must visit локация

Благодаря своей загадочности Ле-Мальзье-Вилль удалось сохранить камерность. Даже в разгар туристического сезона во Франции там не придется пробираться сквозь толпы путешественников. Город будто застыл во времени и до сих пор живет в том славном прошлом, где рыцари после турниров дарили розы прекрасным дамам.

Путешественники, которым посчастливилось увидеть Ле-Мальзье-Вилль, замечают: благодаря каменным домикам и узким улочкам кажется, будто телепортируешься в XIII век. Кроме того, Ле-Мальзье-Вилль славится своими видами. В какое окно не выглянешь, непременно увидишь что-то достойное сказки.



Ле-Мальзье-Вилль – самая красивая тайна Франции / Les Plus Beaux Villages de France

Исследования свидетельствуют, что французы считают Ле-Мальзье-Вилль "самой красивой тайной Франции". В разные века за вдохновением туда приезжали писатели, художники и режиссеры.

Туристам рекомендуют увидеть:

величественный замок Saint-Alban-sur-Limagnole;

часовую башню;

древние городские стены.

Несмотря на свою отстраненность от шумной туристической жизни Франции, Ле-Мальзье-Вилль имеет хорошо развитую туристическую инфраструктуру. В местных заведениях угощают настоящими произведениями искусства французской кухни, а в старинных зданиях можно арендовать удивительно комфортные апартаменты.