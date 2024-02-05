Мають лише 500 людей – який паспорт є найрідкіснішим у світі й шокує митників

Лише близько 500 людей на планеті мають паспорт Мальтійського ордену. Цей документ – офіційно найрідкісніший у світі. Водночас він – дуже цінний й відчиняє перед своїми володарями чимало дверей.

Мальтійський орден – благодійна організація та водночас є суб'єкт міжнародного права. Він має власну конституцію та валюту. А також – видає паспорти.

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Хто має шанс отримати мальтійський паспорт

Станом на 2024 рік Мальтійський орден не має власної території, а також – населення. Водночас відомими на весь світ є члени ордену – його лицарі та дами. Наразі їх у світі – понад 13 тисяч. Водночас паспорти мають лише обрані.

Особливий у всіх сенсах слова документ отримують:

вище керівництво;

дипломатичні представники.

Власників мальтійського паспорту наразі – близько 500 людей. Документ – абсолютно справжній. Він містить біометричні дані власників та має необхідні технології захисту від підробки. Обкладинку прикрашає герб Мальтійського ордену, а також – напис Ordre Souverain Militaire de Malte (назва ордену французькою мовою), виконаний золотими літерами. Хоча штаб-квартира Ордену розташована у Римі, друкують паспорти на території Австрії.

Документ шокує митників

Паспорт Мальтійського ордену – настільки рідкісний, що шокує митників, яким пощастило його побачити. Еудженіо Айролді ді Роббіате – ексдиректор з комунікацій Ордену – розповів, що коли витягнув рідкісний документ, біля нього зібралася ціла черга зі стражів кордону. Усі вони захотіли зробити селфі з диво-паспортом.