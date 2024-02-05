Мальтийский орден – благотворительная организация и одновременно субъект международного права. Он имеет собственную конституцию и валюту. А также – выдает паспорта.

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Кто имеет шанс получить мальтийский паспорт

По состоянию на 2024 год Мальтийский орден не имеет собственной территории, а также – населения. В то же время известными на весь мир являются члены ордена – его рыцари и дамы. Сейчас их в мире – более 13 тысяч. Но паспорта имеют только избранные.

Особый во всех смыслах слова документ получают:

высшее руководство;

дипломатические представители.

Владельцев мальтийского паспорта пока – около 500 человек. Документ – абсолютно настоящий. Он содержит биометрические данные владельцев и имеет необходимые технологии защиты от подделки. Обложку украшает герб Мальтийского ордена, а также – надпись Ordre Souverain Militaire de Malte (название ордена на французском языке), выполненная золотыми буквами. Хотя штаб-квартира Ордена расположена в Риме, печатают паспорта на территории Австрии.

Документ шокирует таможенников

Паспорт Мальтийского ордена – настолько редкий, что шокирует таможенников, которым посчастливилось его увидеть. Эудженио Айролди ди Роббиате – экс-директор по коммуникациям Ордена – рассказал, что когда вытащил редкий документ, возле него собралась целая очередь из стражей границы. Все они захотели сделать селфи с чудо-паспортом.